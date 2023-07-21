Крім того, Андрющенко зауважив, що наразі спостерігається стрімке зростання військового руху росіян через Маріуполь.

Історичний центр тимчасово окупованого Маріуполя росіяни перетворили на руїни. Вони проводять наймасшатабніше так зване "відновлення", що прикриває банальний демонтаж для подальшого будівництва "іпотеки".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "Так центр українського Маріуполя потихеньку перетворюють обманом на центр російського Жданова", - прокоментував він.

Також Андрющенко оприлюднив відео, на якому видно як якісь люди, серед яких навіть є дитина, танцюють на вулиці серед залишків будівель і будівельного сміття. "Атмосфера Маріуполя. Сюреалізм, який раптом став рельністю. Ожиле соціальне дно", - написав політик.

Крім того, Андрющенко зауважив, що наразі спостерігається стрімке зростання військового руху росіян через Маріуполь.

"Здебільшого вантажівки до 20 штук з живою силою та причепленими гарматами класу "Рапіра" на Бердянський напрямок", - повідомив він.

Також окупанти посилили контрольно-перевіряючі заходи через збільшення автомобільного потоку. "Посилені патрулі спостереження та мобільні блок-пости по всіх районах міста", - уточнив Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Місто майже півтора року знаходиться в окупації. Росіяни зносять будівлі по всьому місту, прикриваючись реконструкцією.

Також стало відомо, громадяни РФ активно скуповують житло у тимчасово окупованому Маріуполі та документи на нього. Проте насправді самі квартири їх не цікавлять.

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