Радник мера міста наголосив, що житло в зруйнованому Маріуполі росіянам не потрібно, їх цікавить дещо інше.

Громадяни РФ активно скуповують житло у тимчасово окупованому Маріуполі та документи на нього. Проте насправді самі квартири їх не цікавлять.

"Це складна прагматична історія, з одного боку. З іншого боку, дуже проста. Вони купують документи, а не так квартири. Плюс іпотека. Сенс у тому, що під час реєстрації на території Маріуполя, зокрема, має право на отримання компенсації від російського бюджету у разі участі в іпотеці. Тому вони й купують документи. Компенсації там великі, житло там нікому не потрібне, але витрати на придбання документів, якщо їх перерахувати у відповідь на отриману компенсацію, вони виглядають дуже непогано, бізнес. Плюс паралельно йде реклама по РФ, по середній смузі, азійській стороні РФ. Триває вона приблизно від лютого, яка показує, як буде все добре і здорово, незрозуміло коли", – розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Як він зауважив, на російських сайтах зʼявилися десятки оголошень про продаж обʼєктів нерухомості в Маріуполі. Ціна коливається від 2 до 5 млн рублів. Крім того, в окупованому місті ведуть будівництво за рахунок федеральних коштів.

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"Тому вона (нерухомість – ред.) досить дешева для забудовників і вигідна, і досить проста з погляду людей, які потенційно вирішили, що вони можуть жити в Маріуполі. Вся ця історія зав’язується у вузол, внаслідок якого прагматичні росіяни, які мають доступ до федерального бюджету та до кола ухвалення фінансових рішень, скуповують квартири та документи", – додав Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі

Росіяни завезли в окупований Маріуполь студентський "будівельний загін" та російських агітаторів. При цьому деякі студенти в цьому "загоні" не з Росії, а з окупованого Донецька.

Крім того, в районі Маріуполя окупанти роблять з баз відпочинку військові бази. Радник мера міста Петро Андрющенко також показав базу окупантів у самому Маріуполі. Її ворог облаштував біля виїзду з міста в напрямку Мангуша.

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