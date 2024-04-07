Росія намагатиметься відбити території, які Україна деокупувала у 2023 році.

Російські окупанти з понеділка, ймовірно, спробують знову посилити штурмові дії для того, щоб відбити позиції, які вони втратили впродовж другої половини 2023 року.

Про це заявив речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов із Запорізького напрямку в ефірі Еспресо.

"Перебуваємо в Запорізькій області. Хлопці-свободівці виконують задачі. Новини які? Ворог трошки пригальмував свої піхотні атаки, але це ні про що поки не говорить. Перевели вони акцент на удари авіації й артилерією, працюють безперестанку - не дуже інтенсивно, як у попередні дні, одначе постійно на загал", - зазначив військовий.

За його словами, російські окупанти намагаються закріпитися на тих шматочках території, які їм вдалося відбити, і надалі планують проводити штурмові дії.

"В нас є інформація, що на полігонах на тимчасово окупованій території Запорізької області проводять вони бойове злагодження, підготовку штурмових підрозділів, відповідно там у нас з понеділка буде сонячна суха погода і вони спробують знову посилити, активізувати штурмові дії для того, щоб відбити загалом ті позиції, які вони втратили впродовж другої половини 2023 року", - додав Денисов.

Він також додав, що "гаряче" скрізь на Запорізькому напрямку, оскільки активізувалися артилерія та авіація окупантів. Росіяни накопичили сили та мають постачання боєкомплекту. Водночас українські Сили оборони перейшли в активну оборону.

"Зараз на їхньому боці ініціатива, вони більше проводять наступальні дії, тобто зараз, грубо кажучи, вони дзеркально роблять все те, що робили ми під час наступальної операції у другій половині 2023 року. Зараз вони нас продавлюють, видавлюють, тиснуть, совають сіру зону в нашу сторону, потихеньку вигризають окопи, опорні пункти. Знову ж таки, вкрай рідко їм вдається щось відбити й закріпитися, але роблять. Навіть кількасотметрові просування вони просто завалюють трупаками й артилерією, плюс авіація постійно бомбить наші позиції", - підсумував військовий.

Війна в Україні - останні новини

Росія каже, що її окупаційні війська вже нібито увійшли до Часового Яру Донецької області. Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний заявив у коментарі Reuters, що ця інформація не відповідає дійсності.

Тим часом окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Під ворожим вогнем 6 квітня опинилися, зокрема, Харків та Одеса, загинули люди.

Крім того, росіяни вдарили по Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей. Серед жертв атаки – мати та її 16-річна донька.

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