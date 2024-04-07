На Новопавлівському та Бахмутському напрямку відбулося найбільше бойових зіткнень за добу.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас на Лиманському напрямку воїни відбили 7 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Війна в Україні - останні новини

Росія каже, що її окупаційні війська вже нібито увійшли до Часового Яру Донецької області. Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний заявив у коментарі Reuters, що ця інформація не відповідає дійсності.

Тим часом окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Під ворожим вогнем 6 квітня опинилися, зокрема, Харків та Одеса, загинули люди.

Крім того, росіяни вдарили по Донеччині з артилерії. Внаслідок обстрілів загинули пʼятеро людей. Серед жертв атаки – мати та її 16-річна донька.

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