Речник Східного командування Збройних сил України дав коментар.

Росія увійшла у передмістя Часового Яру - такі повідомлення почала сьогодні давати Москва через свої ресурси. Однак це байка, яка не відповідає дійсності.

За контроль над цим бахмутським містом тривають бої, росіян там немає. Речник Східного командування Збройних сил Андрій Задубінний пояснив Reuters, що відбувається.

"Ситуація там дуже складна, бої тривають, але їх (російських військ) там немає", - сказав він.

Задубінний наголосив: не треба вірити подібним повідомленням з боку Росії.

Росія увійшла у передмістя Часового Яру - витоки фейку

Одним з перших дані про те, що армія РФ вже перебуває у передмісті Часового Яру, почало розповідати пропагандистське ЗМІ РФ "Риа Новости". Відповідний коментар агенство взяло у радника голови невизнаної в Україні "ДНР "Яна Гагіна.

"Від наших позицій до самого міста, до Часового Яру, залишається близько півкілометра. Іноді ця відстань більша, але, в принципі, це приблизно так... Скажімо так, ми вже в передмісті", - заявив він.

Що каже про Часів Яр Генштаб ЗСУ

Сьогодні у своєму ранковому звіті Генштаб підтвердив, що на Бахмутському напрямку Росія намагається захопити Часів Яр. Однак про здачу міста чи появу військових РФ у передмісті не йшлося.

За бойову добу на цьому напрямку було відбито 30 атак. Окрім Часового Яру, бої йшли поблизу районів Спірне, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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