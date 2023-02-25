Трагічний випадок стався в Бериславському районі під час проведення сільськогосподарських робіт.

У Херсонській області відразу кілька людей стали мимовільними жертвами російської агресії, підірвавшись на мінних снарядах окупантів. Один з українців навіть наступив на ворожу розтяжку на своїй власній дачі.

У п'ятницю, 25 лютого, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що один з трагічних випадків стався в Бериславському районі області: там під час проведення сільгоспробіт загинули двоє фермерів, які на тракторі виїхали в поле й натрапили на російські міни.

"У Бериславському районі знову підірвалися цивільні. Двоє чоловіків, незважаючи на заборону профільних фахівців ДСНС, які проводили заходи з розмінування місцевості, висунулися на тракторі в поле для проведення сільськогосподарських робіт. За кілька хвилин пролунав вибух. На місце події направлені фахівці з розмінування та швидка медична допомога, але обидва фермери загинули", - йдеться в повідомленні.

Також російська розтяжка ледь не вбила одного з жителів Херсона, який наступив на небезпечний снаряд недалеко від Річкового порту на своїй власній дачній ділянці. Його госпіталізували з важкими травмами.

Українці стали справжніми "жертвами" російських мін у Херсонській області

Зазначимо, що в рамках повномасштабного вторгнення в Україну російські війська замінували значну частину українських територій. Одним з найбільш небезпечних регіонів є Херсонська область.

Раніше там вже повідомлялося про декілька випадків загибелі українців від російських мін. 28 січня на російському снаряді підірвався 48-річний чоловік. Його доставили в лікарню з осколковими пораненнями ніг.

Вже 7 грудня 2022 року стало відомо про трагічний випадок з поліцейськими з Черкаської області. Правоохоронці під час виконання завдання в Херсонській області натрапили на каскад мін росіян.

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