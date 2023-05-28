При цьому частину ресурсів надходять у місто від українських постачальників.

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі запровадили оплату комунальних послуг і хочуть стягнути з мешканців міста кошти майже за рік.

"У Маріуполі тема номер один, яка обговорюється декілька днів - те, що окупанти запровадили оплату комунальних послуг і намагаються її стягнути майже за рік. Нараховують шалені борги за електрику і за газ. За що платити - незрозуміло. Такий собі резонанс в місті виник", - повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Еспресо".

Посадовець також розповів, звідки в місті комунальні послуги. Зокрема, є частина гілок електрики, які йдуть з нашого Новоазовська.

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"Яка там електрика - наша чи їхня, не скажу. Частина - це наша електрика з Бердянська, Енергодара. Така сама ситуація з газом. Щонайменше, 50 на 50 - наші та російські ресурси. Але гроші за це збирають окупанти - до українських постачальників це не має жодного стосунку. Плата до наших постачальників не заходить", - підсумував Андрющенко

Діяльність окупантів у Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, раніше на узбережжя Азову та в села на північ від Маріуполя прибули нові підрозділи окупантів.

Крім того, викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, що студенти мають стати на військовий облік. Таким чином, зазначили у міськраді, росіяни можуть готувати підґрунтя для мобілізації молодих маріупольців.

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