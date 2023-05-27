РФ заявляє про завдання удару нібито далекобійними ракетами.

Два потужних вибухи прогриміли в районі "Азовсталі" у Маріуполі ввечері 26 травня, повідомив у Telegram радник мера Петро Андрющенко з посиланням на підтвердження від місцевого руху опору.

"Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО. Хороший вечір", - зазначив Андрющенко.

На численних фото і відео з мережі, датованих, як стверджує Андрющенко, 26 травня, видно, що над промисловою зоною підіймається стовп густого диму.

Відео дня

Пропагандистське агентство ТАСС підтверджує завдання удару по окупованому місту нібито далекобійними ракетами.

Представники місцевого руху опору зауважують, що в результаті "прильотів" вулиці неподалік заводу перекрито російськими блок-постами.

Своєю чергою, Андрющенко уточнив, що на місці, куди прилетіла "бавовна", окупанти облаштували склад з боєприпасами.

Злочини росіян у Маріуполі - головне

У перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти почали цілеспрямовано знищувати Маріуполь та його мешканців. Десятки фото і відео підтверджують навмисні дії загарбників у розстрілах житлових будинків та міської інфраструктури.

У травні 2022 року, після багатомісячної кровопролитної оборони ЗСУ у повному оточенні окупантів, Маріуполь перейшов під повну окупацію путінських терористів - разом з виходом із "Азовсталі" тисяч українських бійців.

Ще влітку 2022-го з'явились знімки з вулиць Маріуполя, на яких просто лежали тіла убитих людей. Крім того, супутникові знімки десятки масових поховань у Маріуполі та на околицях міста вказують, що жертв російського терору може бути дуже багато.

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