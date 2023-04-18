В окупованому місті спостерігається посилення переміщень ворога.

В район Маріуполя прибули нові підрозділи окупантів на зміну тих, кого перекинули в бік Вугледара.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. "На узбережжя Азову та села на північ від Маріуполя прибули чергові підрозділи на зміну тих, кого було перекинуто в бік Вугледара. При цьому загальна чисельність військової присутності зберігається на рівні 25-30 тис. окупантів разом з гарнізоном Маріуполя. Окупанти поновили тренування на полігонах в Мангушському районі з використанням артилерії і танків", - зазначив Андрющенко.

За його інформацією, спостерігається посилення взаємних переміщень ворога у межах : Тельманівський район - Волноваха /Вугледар.

Відео дня

"Основні частини окупаційних військ для підкріплень сил рухаються безпосередньо з Новоазовська, оминаючи Маріуполь. Це можливо через поновлення окупантами мосту в с. Гарнітне Маріуопльського району", - розповів радник мера.

При цьому, за його інформацією, великого переміщення військової техники останнім часом не спостерігається. Всі переміщення обмежуються локальними або паливозаправниками в бік Бердянська.

"Загалом ситуація очікування. Судячу з динамики, окупанти в стані очікування", - підсумував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Раніше в Маріуполі російські загарбники встановили біля школи №7 пам’ятник генералу, який брав участь в окупації міста, і перейменували навчальний заклад на його честь.

На відкриття зігнали школярів і викладачів. Йдеться про військового злочинця Романа Кутузова - командира 29-ї армії РФ, який також командував так званим армійським корпусом "ДНР", брав участь у захопленні Маріуполя, а в червні 2022 року був ліквідований на Луганщині.

Вас також можуть зацікавити новини: