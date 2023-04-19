Росіяни зруйнували Маріуполь, а тепер хочуть змусити мешканців воювати проти своїх же, зазначили у Маріупольській міськраді.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі можуть почати "мобілізувати" чоловіків.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради. "В окупованому Маріуполі можуть почати "мобілізувати" чоловіків. Пушилін (ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін - УНІАН) видав "наказ про призов". Згідно з документом, до серпня триватиме "призов" чоловіків 1996-2005 років народження", - зазначили у міськраді.

При цьому місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Зауважується, що їм погрожують кримінальною відповідальністю.

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"Тож можна припустити, що під так званим "призовом" окупанти розпочнуть справжню "мобілізацію". Адже наразі вони готуються до контрнаступу ЗСУ", - наголосили у міській раді.

"Росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму. Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити маріупольців воювати проти своїх же. Адже вони сприймають місцевих жителів як гарматне м'ясо. Віримо, що вже скоро ЗСУ звільнять наше місто, і маріупольці будуть у безпеці", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Ситуація в Маріуполі - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Маріупольська міська рада повідомила, що викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, згідно з яким вони мають сповістити студентів про необхідність стати на "військовий облік". Таким чином, зазначили у міськраді, росіяни можуть готувати підґрунтя для "мобілізації" молодих маріупольців.

Раніше стало відомо, що у Маріупольському районі вороги заради свого розміщення виселяють ціле село - без житла можуть залишитися мешканці Лісного.

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