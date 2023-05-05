На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, але руйнування значні.

Російські окупанти масовано вдарили ракетами по заводах на Донбасі. Зокрема, під вогнем опинилися промислові підприємства Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Telegram. За його даними, у Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу "Зевс Кераміка", у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу.

"Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами – ворог б’є по промисловим підприємствам", - зазначив Кириленко.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України.

Війна в Україні - останні новини

За минулу добу українські військові відбили близько 60 атак російських загарбників на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Саме тут противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Загарбники несуть величезні втрати, але і ЗСУ констатують, що російські окупанти ще мають ресурси для продовження війни. Зокрема, країна-агресор має запас техніки, хоча вона в них вже здебільшого і застаріла.

Бахмут залишається головною ціллю росіян. Протягом минулої доби росіяни 19 разів атакували позиції українських захисників в районі цього міста, здійснили 229 обстрілів і два авіанальоти.

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