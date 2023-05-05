Через втрати вони змушені використовувати для бойових дій застарілу техніку.

Російські окупанти ще мають ресурси для продовження війни. Зокрема, країна-агресор має запас техніки, хоча вона в них вже здебільшого і застаріла.

"Ворог, на жаль, ще має запаси і має можливість поповнювати їх, проте з кожним днем наші героїчні воїни роблять все, щоб цей запас зменшити", – сказав речник Східного угрупування військ Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

За його словами, після успішних контрнаступальних операцій українських сил, зокрема у Харківській області, було затрофеєно багато ворожої новітньої техніки. Тепер на багатьох напрямках армія Росії змушена використовувати застарілі БМП-1, БТР-60, танки Т-62 тощо.

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"Наш рік боротьби і знищення техніки ворога позначаються на його бойовому потенціалі, проте в кількісному плані, на жаль, хоч і дещо застарілу техніку, але він ще має", – додав спікер ЗСУ.

Він наголосив, що Бахмут залишається головною ціллю загарбників. На цьому напрямку вони зосереджують основні свої атакувальні зусилля. Протягом минулої доби росіяни 19 разів атакували позиції українських захисників в районі Бахмута, здійснили 229 обстрілів і два авіанальоти.

Водночас Сили оборони знищили 133 інтервенти, ще 166 - були поранені. Крім того, було знищено зенітно-ракетний комплекс "Панцир", три станції радіоелектронної боротьби, дві самохідні установки, дві гаубиці, бойову машину піхоти та вісім польових складів боєкомплекту.

Втрати Росії у війні в Україні

За даними Генштабу, станом на ранок 4 травня росіяни недорахувалися ще 5 танків (загалом знищено 3707); 17 бойових броньованих машин (7216); 16 артилерійських систем (усього - 2962); 3 реактивних систем залпового вогню (547); 3 засобів протиповітряної оборони (разом - 304).

Водночас, як йдеться у звіті ORYX, станом на квітень 2023 року з початку повномасштабної війни РФ втратила в боях не менш як 10 тисяч одиниць військової техніки. В України втрати у техніці менші втричі, йдеться в звіті ORYX.

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