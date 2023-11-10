Наші захисники відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний вибух.

Контррозвідники служби безпеки України знищили склад боєкомплектів російських окупантів на півдні.

Про це повідомив прес-центр СБУ у Telegram. Як зазначається, по цілях відпрацювали бійці 13 Управління військової контррозвідки СБУ.

"Наші воїни відпрацювали по ворожих цілях дронами-камікадзе і влаштували там феєричний салют. Тепер на цьому напрямку у російських загарбників стало менше боєприпасів для обстрілу наших захисників, а також вантажівок для їх доставки", - мовиться у повідомленні спецслужби.

Нові втрати РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники ліквідували 800 окупантів і наразі втрати росіян у війні проти України наближаються до 310 тисяч осіб.

Минулої доби авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

На одному з напрямків ЗСУ знищили цікаву російську установку РФ - станцію радіоелектронної боротьби "Свет-КУ". Прес-служба Сил оборони півдня України повідомила, що за минулу добу ліквідовано 55 окупантів. Знищено дві одиниці автомобільної техніки ворога, два човни, пункт боєпостачання, гармата, а також згадане рідкісне обладнання противника.

Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 5 авіаційних ударів по Херсонщині - під час бомбардування ворог скинув 24 КАБи та між ними запустив крилату ракету Х-31П, яка самоліквідувалась у повітрі. За даними прес-служби вся авіаційні бомби були спрямовані по житлових кварталах прибережних населених пунктів.

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