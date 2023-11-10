Українські воїни збили більшість запущених супротивником безпілотників, поділилися у Генштабі ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 дрони-камікадзе супротивника.

Про це зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації з російським вторгненням у п'ятницю, 10 листопада. Згідно з повідомленням, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Водночас минулої доби авіація Сил оборони України завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

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Як повідомляв УНІАН, розвідка та українські Повітряні сили попереджають, що Росія накопичила вже близько 900 далекобійних ракет. Це приблизно така сама кількість, як і торік, тому українцям слід готуватися до важкої зими. Серед заготовлених ворогом ракет і "Кинджали", і "Іскандери", і "Калібри".

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, росіяни вичікують настання холодів, коли використання електроенергії вийде на пік і система буде перенавантажена. За оцінкою військової розвідки України, "це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року".

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