Росіяни продовжують атакувати звільнені населенні пункти для психологічного тиску на населення.

Окупаційні війська завдають масованих ударів по звільнених Україною населених пунктах на півдні.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Звільнені населені пункти, де тільки закріплюються наші війська, піддаються масованому обстрілу, тому що ворог ще має потужності в авіації, далекобійній артилерії. Людям потрібно усвідомлювати, що навіть коли по суходолу просунулися (українські - УНІАН) війська, є ще можливість бути ураженим здалеку" - наголосила Гуменюк.

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Вона пояснила, що такі обстріли - це психологічний тиск агресора.

"Я закликаю всіх дочекатися і усвідомлювати, що таке саме контрнаступ. Вивчайте військову справу разом із нами, ми всі перебуваємо на війні... Контрнаступ - це виснаження сил ворога і одночасне проведення тієї бойової роботи, яку ми зараз виконуємо", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

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