Російські окупаційна адміністрація, яка створена на новоокупованих територіях Запорізької області, навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС, зазначив Лубінець.

Окупанти можуть влаштувати "загальну фільтрацію" для членів місії МАГАТЕ Вони не хочуть так швидко пропускати місію в Енергодар та навмисно затягують час.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Місія МАГАТЕ буде стояти в черзі на пропуск до Енергодару. Наступний крок - "фільтраційний табір"? Російські окупаційна адміністрація, яка створена на новоокупованих територіях Запорізької області, навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Місію яка прямує з вільної української території планують допустити до міста Енергодар тільки після проходження "контролю" в загальній черзі завтра. Окупанти відмовляються надати "спецперепустки", фактично створюючи штучні перепони для допуску", - написав омбудсмен.

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Він зазначив, що рашисти свідомо погрожують учасникам місії обстрілами та при цьому намагаються звинуватити ЗСУ. Окупанти навмисно лякають МАГАТЕ та затягують усі процедури. А це впливає на час перебування та якість роботи місії в Енергодарі, а також на неупередженість та незалежність її учасників, зауважив Лубінець.

"Не дивлячись на той факт, що група експертів сформована на найвищому рівні і її очолює Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, Російська Федерація домоглася відсутності серед 13 представників місії учасників від таких країн як США та Велика Британія. М’якість міжнародних інститутів дозволяє Російській Федерації все більше підвищувати градус напруги навколо найбільшої атомної станції у Європі. Ядерний тероризм, який здійснює країна-агресор, продовжує нести загрозу всьому світу", - додав омбудсмен.

Також він висловив надію, що усі вчинки окупантів будуть відображені у звіті МАГАТЕ. Проте Лубінець зазначив, що Україна не зможе гарантувати, що РФ не влаштує виїзд учасників місії МАГАТЕ через процедуру "фільтрації", під яку за "загальними правилами" щоденно потрапляють тисячі українських громадян, які хочуть покинути окуповану територію.

Місія МАГАТЕ їде в Енергодар: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС. Сьогодні, 31 серпня, делегація МАГАТЕ з Києва прибула на Запорізьку АЕС.