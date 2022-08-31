Експерти місії планують відвідати окуповану росіянами ЗАЕС.

Члени місії Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) прибули в Запоріжжя.

Про це повідомляють "Енергоатом" та німецьке видання Zeit.

Команда із 14 експертів МАГАТЕ прибула у місто колоною з 20 автомобілів. Зранку делегація вирушила з Києва. Експерти мають намір відвідати Запорізьку атомну електростанцію в окупованому росіянами Енергодарі.

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Окупанти кілька тижнів обстрілювали ЗАЕС, звинувачуючи у цьому України. МАГАТЕ неодноразово наполягало на інспектуванні електростанції. Очікується, що місія триватиме кілька днів.

Нагадаємо, 30 серпня місія МАГАТЕ прибула в Київ. Вона відправиться перевіряти територію Запорізької АЕС у зв'язку з її регулярними обстрілами з боку окупантів.

Сьогодні група виїхала зі столиці України на ЗАЕС. Члени місії повинні оцінити ситуацію на об'єкті і допомогти її стабілізувати.

Рашисти намагаються вплинути на візит. Вони обстрілюють коридори, якими рухатимуться представники МАГАТЕ, і Енергодар — місто-супутник атомної електростанції.

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