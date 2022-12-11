Солдатів попереджають про "кримінальну відповідальність" за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації.

Російські окупанти в Луганській області розсилають SMS з погрозами, щоб запобігти дезертирству з лав своїх військ.

"З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області, проводиться розсилка смс-повідомлень абонентам мобільної мережі "Лугаком" з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Дезертири в російській армії

1 грудня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що в Луганській області щоденно затримують до 50 російських військовослужбовців-дезертирів.

Відео дня

Російські окупанти на Донеччині знищили своїх дезертирів, більшість із яких були "зеками". 30 листопада в районі Верхньоторецького Донецької області виявлено факт дезертирства військовослужбовців російських окупаційних військ зі зброєю зі своїх бойових позицій. Із 21 дезертира 13 - це особи, завербовані з місць позбавлення волі.

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