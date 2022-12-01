За день окупанти затримують до 50 таких військовослужбовців.

У Луганській області збільшилася кількість дезертирів серед російських військовослужбовців.

Окупанти залишають російські позиції, щоб перетнути кордон та повернутися на територію Росії, розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов у ході брифінгу щодо обстановки на фронті.

За його даними, кожного дня російські загарбники затримують близько 50 таких солдат.

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"Російськими спецслужбами констатується збільшення потоку дезертирів з окупаційних військ, які після самовільного залишення позицій на тимчасово окупованій території Луганської області намагаються перетнути кордон та відбути до Росії. За наявними даними, щоденно затримуються до 50 військовослужбовців зазначеної категорії", - розповів Громов.

Дезертирство у російській армії

За даними розвідки Міноборони Британії, російських військових на фронті контролюють "загороджувальні загони", а дезертирів дозволили вбивати після попередження про недопустимість відступу.

У американському Інституті вивчення війни повідомляють, що у РФ наростає невдоволення через погане забезпечення мобілізованих.

Раніше у Луганській ОВА повідомляли, що загарбники встановлюють додаткові блокпости, аби затримувати дезертирів.

У вересні стало відомо, що на у Херсонській області окупанти шукали дезертирів з вертольотами та зброєю.

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