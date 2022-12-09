Звільняти Луганщину буде дуже важко, бо російські окупанти стягнули багато сил і засобів.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай сподівається, що підрозділи Сил оборони наприкінці зими зможуть вийти на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 році - деокупувати усю територію Луганської області.

"Враховуючи те, наскільки вони (російські війська) підготувались, скільки туди стягнули сил, засобів і всього, - буде дуже важко… Я дуже хотів би, щоб ми на новий рік все ж таки зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на лінію розмежування, там була окупація з 2014-го року, і врешті-решт у 2023 році - звільнити всю Луганську область", - сказав Гайдай в інтерв'ю, частина якого розміщена у Facebook.

Ситуація на Луганщині: що відомо

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська встигли достатньо потужно підготуватися, тому контранступ ЗСУ у Луганській області не є таким стрімким.

Відео дня

За даними британської розвідки, зараз в районі Сватового розгорнуто частини "елітної" 1-ї гвардійської танкової армії Росії.

Наразі по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.