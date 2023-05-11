Голова НАЕК "Енергоатом" розказав про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Окупанти Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) проводили декілька тренувань швидкої евакуації за станції. Про це розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі інформаційного телемарафону.

"Окупанти, які знаходяться на ЗАЕС проводили вже декілька тренувань по дуже швидкому збору і виїзду зі станції", - розповів він.

Як зазначив Котін, російський "Росенергоатом" проводили такі тренування, щоб якомога швидше вони могли по команді зібратися і залишити станцію. Це добрий знак.

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Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ЗАЕС захоплена військами Російської Федерації з березня 2022 року.

Згідно з інформацією, отриманою від британської розвідки, окупанти підготувалися до активних бойових дій на території станції у випадку контрнаступу українських військ. З цією метою вони обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Раніше Держатомрегулювання повідомило про розміщення вибухівки в приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС. Також була помічена наявність військової техніки. Відзначається, що нерозсудливі дії окупантів ставлять під загрозу персонал Запорізької АЕС та мешканців прилеглих населених пунктів.

Вчора стало відомо, що окупанти планують вивезти зі станції тисячі робітників.

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