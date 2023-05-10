В Запорізькій ОВА наголошують, що нинішня ситуація на окупованій частині області нагадує те, що відбувалося перед деокупацією правобережжя Херсонщини.

Російські загарбники проводять "евакуацію" населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому самі окупанти та посіпаки росіян поспішають залишити цю територію.

Як зазначиал в ефірі телеканалу FREEДОМ очільниця Запорізької обласної ради Олена Жук, ситуацію окупанованій частині області можна умовно поділити на дві частини.

"На одній частині про евакуацію не говорять, але туди масово з’їжджаються люди з Російської Федерації. Вони займаються мародерством і займають житло людей. З 18 населених пунктів, серед яких Токмак, Василівка, Білозірка та інші, рашисти без бажання людей вивозять їх із будинків. Першими окупанти вивозять працівників бюджетної сфери, зокрема вчителів, вихователів дитячих садочків, а в Енергодарі вивозять членів родин співробітників ЗАЕС, а самих співробітників залишають на роботі", – розповіла вона.

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При цьому, за її словами, росіяни залякують місцевих мешканців байками про те, що ЗСУ розстрілюватимуть усіх без розбору за те, що люди перебували на тимчасово окупованих територіях.

"Під колаборантами "горить земля": вони тікають, знищуючи документи, закриваючи "паспортні столи", замітають за собою сліди. Усе це максимально виглядає схожим на те, як це було в Херсонській області перед деокупацією. Добровільно ці люди ніколи б не пішли", – наголосила Жук, зауваживши, що поки Росія рятує своїх гасторолерів, жителі окупованих територій чекають на Збройні сили України.

Ситуація на окупованій території Запоріжжя

У Запорізькій області триває "евакуація" населення. Вивозять, зокрема, мешканців Енергодара. При цьому людям обіцяли "евакуацію" до окупованих Бердянська чи Кирилівки, але вони опинилися на території Ростовської області РФ.

На фоні подібних заходів росіяни "евакуюють" і своїх військових, а також колаборантів. Перед втечею загарбники активно мародерять майно українців на окупованих територях. Ворог масово краде автомобілі у цивільного населення та грабує магазини з оргтехнікою.

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