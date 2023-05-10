Супротивник збирається вивозити працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт із фейковою організацією, зазначив "Енергоатом".

Російські окупанти планують "евакуювати" із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) тисячі працівників.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом". "Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції Енергодару близько 3100 людей", - йдеться у повідомленні.

Насамперед мова йде про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим "АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством "Росатома", та членів їхніх родин.

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"Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста Енергодар рашисти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників", - продовжують у прес-службі.

В "Енергоатомі" зазначають, що таким чином російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.

"Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються "евакуювати". І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - додали в енергокомпанії.

Водночас "Енергоатом" зі свого боку вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації. Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, "Енергоатому", - це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - підсумували в "Енергоатомі".

Ситуація на ЗАЕС - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, ЗАЕС захоплена військами Російської Федерації з березня 2022 року.

Згідно з інформацією, отриманою від британської розвідки, окупанти підготувалися до активних бойових дій на території станції у випадку контрнаступу українських військ. З цією метою вони обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Раніше Держатомрегулювання повідомило про розміщення вибухівки в приміщенні четвертого енергоблоку ЗАЕС росіянами. Також була помічена наявність військової техніки. Відзначається, що нерозсудливі дії окупантів ставлять під загрозу персонал Запорізької АЕС та мешканців прилеглих населених пунктів.

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