Протягом доби між ЗСУ та ворогом було 26 бойових зіткнень.

Російські окупанти намагались вчора, 17 червня, наступати на 5 напрямках, однак не змогли досягти жодних успіхів.

Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

Наступальні дії ворог безуспішно проводив:

на Куп’янському напрямку у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині;

у напрямку Новоселівського Луганської області та Берестового на Харківщині; на Лиманському - у напрямку Білогорівки на Луганщині;

- у напрямку Білогорівки на Луганщині; на Шахтарському - у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області;

- у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області; на Авдіївському напрямку - в районі Степового та Авдіївки;

- в районі Степового та Авдіївки; на Мар’їнському напрямку - в районі міста Мар’їнка.

На Бахмутському - російські окупанти вдалися вчора виключно до артилерійських обстрілів населених пунктів та позицій українських захисників.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня ЗСУ почали просуватися в районі Бахмута і звільняти території від російських окупантів. Зокрема 15 червня в Генштабі повідомили, що за тиждень сили оборони України звільнили в Донецькій та Запорізькій областях 7 населених пунктів.

Командир другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади, яка наступає на Бахмутському напрямку, Дмитро Кухарчук пояснив, чому там просування відбувається повільніше, ніж на Таврійському. За його словами, українські військові на цьому напрямку могли б просуватись інтенсивніше, якби мали більше техніки для підтримки наступальних дій.

За словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, Росія перекидає на Бахмутський напрямок найбільш боєздатні частини.

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