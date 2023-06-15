Протягом останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника в районі двох населених пунктів.

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.

Таким чином ЗСУ відновили контроль над більш як 100 кв км української території, повідомив на брифінгу в Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Протягом останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до 3 км в районі населеного пункту Мала Токмачка та до 7 км південніше Великої Новосілки. Звільнено 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях. Повернуто під контроль понад 100 квадратних кілометрів української території", - зазначив Громов.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ключові українські союзники заявили, що зробили все можливе для підготовки ЗСУ до контрнаступу. Проте на ділі виявилась нестача боєприпасів у порівнянні з противником. Кілька днів тому стало відомо, що військові ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратили Bradley і Leopard.

Після цього голова Пентагону Ллойд Остін прокоментував, що Україна має втрати у техніці на полі бою, але обладнання достатньо, щоб продовжити бойові дії.

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