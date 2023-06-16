Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір.

Російські окупанти переміщують найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - заявив він.

Разом з тим, за словами командувача, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", - додав Сирський.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, протягом минулої доби там відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.

В Інституті вивчення війни зробили припущення, що український контрнаступ може бути ускладнено через широке застосування окупантами засобів РЕБ.

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