Російські окупанти переміщують найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Обстановка в смузі відповідальності Східного угруповання військ залишається напруженою. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ", - заявив він.
Разом з тим, за словами командувача, Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.
"Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Тому зрозуміло, що наші плани потребують періодичного корегування і уточнення. Саме цьому зараз присвячена моя робота у військах. Провів зустріч з командирами частин, обговорили проблемні питання, визначили шляхи їх вирішення", - додав Сирський.
Війна в Україні - актуальні новини
Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зокрема, протягом минулої доби там відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили 7 населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях.
В Інституті вивчення війни зробили припущення, що український контрнаступ може бути ускладнено через широке застосування окупантами засобів РЕБ.