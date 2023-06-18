Втікачами виявились російські окупанти з числа мобілізованих.

На тимчасово захоплених територіях Луганської області російські військові тікають з фронту.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, в лісових посадках, біля населеного пункту Новорозсош зафіксовано пошукові заходи групи російських дезертирів.

Зазначається, що до розшуку країна-агресор задіяла бійців з підрозділів Росгвардії. Відомо, що втекти від війни намагаються росіяни, яких мобілізували на війну.

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Росіяни тікають з поля бою

Випадки дезертирства російських солдатів носять досить масовий характер. Вони деморалізовані через високі втрати особового складу. За словами спікера Генштабу ЗСУ Олексія Громова, тільки в Луганській області щодня ловлять до 50 російських солдатів-дезертирів.

Як раніше повідомляв УНІАН, бойовики загонів "Шторм-z" грабують власні підрозділи та зникають в "невідомому напрямку". Як відомо, ці підрозділи складаються із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці.

У травні повідомлялось, що два десятки новоприбулих на бойові позиції в Україні окупантів втекли в невідомому напрямку на викраденому КАМАЗі.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, до 40% росіян, які повертаються з України живими, відмовляються повертатися на фронт.

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