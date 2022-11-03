По лінії фронту в Авдіївському, Вугледарському та Мар’їнському напрямках РФ втрачає приблизно по 100 військових за день.

Окупанти намагаються оточити українських військових біля Вугледара Донецької області, проте несуть великі втрати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. За його словами, військові тримають позиції та докладають багато зусиль для знищення рашистів.

"У них є такі плани (оточити ЗСУ – УНІАН). Вони намагаються атакувати в районі села Павлівка Вугледарського напрямку, і там постійно точаться жорстокі бої, йде позиційна війна. Десь у нас була перевага, десь у них. Проте наші Збройні сили утримують позиції і роблять максимальне, щоб нанести удари по техніці, винищити особовий склад ворога", - пояснив речник.

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Він також зазначив, що противник на цьому напрямку несе великі втрати.

"В середньому близько 100 людей вбитими по цій лінії фронту – напрямок Авдіївський, Вугледар, Мар’їнка", - сказав Череватий.

Ситуація на сході

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка Донецької області.

Тим часом, авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БпЛА "Орлан".

На сході точаться запеклі бої. Росія хоче "стерти Бахмут з лиця Землі", проте прорвати оборону не може. Сьогодні журналісти показали зброю, яка допомагає нищити російських окупантів поблизу Бахмута.

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