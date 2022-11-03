Українські захисники називають чимало переваг цієї зброї, яка витісняє радянські зразки й допомагає ще ефективніше знищувати окупантів.

На Бахмутському напрямку українські захисники стримують російських загарбників усім можливими силами.

Як розказали у Міноборони України з посиланням на сюжет журналістів військового телебачення, у цьому воїнам ЗСУ, серед іншого, допомагає стрілецька зброя.

Зокрема, це вітчизняна снайперська гвинтівка UAR-10 та штурмова гвинтівка FN F2000.

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Українські захисники називають чимало переваг цієї зброї, яка витісняє радянські зразки й допомагає ще ефективніше знищувати окупантів.

Так, вітчизняна снайперська гвинтівка UAR-10 має зручну конструкцію: може бути розібрана на дві складові частини, що дозволяє зменшити її габарити та забезпечує компактність при транспортуванні. Прицільна дальність ураження — до тисячі двохсот метрів, калібр — сім шістдесят два міліметри. Ствол гвинтівки консольно закріплений, чим досягається стабільність пристрілювання. На верхній частині ствольної коробки і на цівці виконані напрямні типу Пікатіні для встановлення прицільних пристосувань та інших аксесуарів. Ударно-спусковий механізм допускає стрільбу лише одиночними пострілами, оптимізований для точної стрільби. Ця гвинтівка замінила радянську СВД.

"До цього я працював зі СВД, вона більш вибаглива, ніж оця гвинтівка. З цією гвинтівкою працювати простіше. Нюанс в тому, що СВД не таке чутливе до забруднень як вона. ЇЇ треба чистити постійно. Для того, щоб її розібрати потрібно видавити оці два штифти, зняти магазин, вона розділяється на 2 частини. Оця частина відділяється. Це казеннік ствола і сам спусковий механізм. Звідси виймається сам затвор і, в принципі, для неповної чистки цього вистачає", - поділився враженнями від роботи зброї військовий на позивний "Лісник".

Що стосується штурмової гвинтівки FN F2000, то вона має досить невелику вагу та довжину. Швидкострільність вісімсот п'ятдесят пострілів за хвилину. Автоматика гвинтівки діє завдяки відведенню порохових газів, а замикає ствол поворот замка. Корпус виготовлений з полімерів. Цівку можна легко зняти, а на її місце встановити додатковий модуль.

Тож завдяки цій потужній стрілецькій зброї українські воїни швидше можуть боротися з окупантами РФ.

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

Наразі українські війська продовжують звільняти Україну від російських загарбників. Важкі бої тривають на Бахмутському напрямку. Зокрема, західні експерти зауважують, що на східній ділянці фронту ситуація загострюється: росіяни наступають одразу на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Відомо, що Росія стягнула під Бахмут всі можливі військові підрозділи, які будують лінію оборони, бо бояться наступу українських сил. Ворог пройти позиції не може, чисельні втрати у окупантів фіксуються фактично щоденно.

Раніше в Міністерстві оборони України оприлюднили відео з позицій українських військових під Бахмутом Донецької області.

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