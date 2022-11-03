Українська авіація за минулу добу завдала по ворогу понад 20 ударів.

За добу українські воїни відбили атаки окупантів в районах 12 населених пунктів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БПЛА "Орлан".

У Генштабі також повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.