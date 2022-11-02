Ворог "гатить скрізь, а його мета - стерти міста з лиця землі, тому що оборону наших військ ворог прорвати не може".

Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

Як повідомив в ефірі інформаційного телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, лінія фронту фактично повністю і цілодобово під обстрілами.

"Торецьк не є виключенням, тому що він фактично знаходиться на лінії фронту. Обстрілюється як інфраструктура, елекропідстанції, медичні, навчальні заклади..., так і цивільна інфраструктура...", - зазначив він.

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За словами голови ОВА, Бахмутський напрямок залишається одним із найнапруженіших на фронті, а місто Бахмут дуже сильно пошкоджено.

"Немає жодного вцілілого будинку й в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці... Так само Селидівська громада страждає... Ворог гатить, використовуючи усі види озброєння, важку та далекобійну артилерію, реактивні системи залпового вогню. А там, де не дістає по відносно віддалених містах, використовує ракети і зенітно-ракетні системи С-300...", - сказав він.

Кириленко наголосив, що ворог "гатить скрізь, а його мета - стерти міста з лиця землі, тому що оборону наших військ ворог прорвати не може".

Війна - новини: ситуація на Донбасі

Західні експерти зауважують, що на східній ділянці фронту ситуація загострюється: росіяни наступають одразу на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Ключову роль у штурмах Бахмута беруть найманці ПВК "Вагнера". Як пояснює британська розвідка, ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин робить усе можливе, щоб покращити свою репутацію на тлі невдач регулярних військ Росії.

На Вугледарському напрямку російські сили намагаються захопити село Павлівка і Новомихайлівка, що у 20 км від Вугледара.

Разом з тим помітно зросла кількість ліквідованих окупантів за добу, що може бути промовистим свідченням прагнення Путіним і Пригожиним "перемоги за будь-яку ціну".

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