Начальник військової адміністрації міста закликав містян залишатися в укриттях.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - закликав він.

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Згодом Вілкул повідомив, що росіяни о 13:01 знову вдарили крилатою ракетою.

"Потраплення до промислового підприємства. Руйнування серйозні, докладні наслідки уточнюються. Попередньо – без втрат", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 вересня після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог поцілив по об’єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження зазнали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

За деякий час начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після сьогоднішнього ворожого обстрілу у Кривому Розі відновлено подачу води для населення. Він попередив, якщо вода ще не дійшла у домівку, то дійде найближчим часом.

Разом з тим, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що на місці удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах в Кривому Розі спостерігається витік води об'ємом 100 кубометрів на секунду.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ракетні удари по гідротехнічних спорудах - спроба затопити Кривий Ріг.

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