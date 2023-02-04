Найбільша активність ворожих атак спостерігається на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти ведуть наступ на чотирьох напрямках. Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 9 населених пунктів.

"Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби противник завдав 20 авіаційних та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської та Миколаївської областей, є жертви серед цивільного населення. Крім того, росіяни понад 90 вдарили з реактивних систем залпового вогню.

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Сили оборони України минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін, наступальних угруповань противника не виявлено. У той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Вільна Слобода - Сумської та Ветеринарне, Глибоке, Огірцеве, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії в районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне, Голубівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва - Луганської.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Веселе, Білогорівку, Роздолівку, Парасковіївку, Бахмут, Іванівське, Нью-Йорк та Дружбу.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Богоявленка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема, Новопіль і Времівка на Донеччині; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка, Мала Токмачка Запорізької області та Качкарівка, Республіканець, Козацьке і Херсон.

Війна в Україні: головні новини

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2023 року серед особового складу орієнтовно склали близько 129 тисяч 870 осіб.

Ситуація на фронті залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку. Вчора у відеозверненні президент Зеленський подякував усім захисникам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко і повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, які на передовій зараз, дають Україні хороші новини.

Як повідомляє The New York Times із посиланням на американських і західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч. Особливо великі втрати окупаційна армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар. Російські аналітики не вважають, що людські жертви стануть стримувальним фактором для військових цілей Путіна.

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