Російські окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на чотирьох напрямках, але зазнають великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, росіяни продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника виявлено не було. Водночас, продовжуються обстріли російськими військами населених пунктів поблизу державного кордону. Так, під вогневий вплив потрапили райони 14 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

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На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони п'яти населених пунктів Харківської області та одного - Луганської; на Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали один населений пункт Донецької області та три - Луганської.

"На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили чотири населених пункти.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар; на Запорізькому та Херсонському під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів.

"Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили у Генштабі.

Зауважується, що існує велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, авіація сил оборони Україна за 3 лютого завдала чотири удари по районах зосередження російських військ і один - по позиції їхніх зенітно-ракетних комплексів. Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили росіян.

Окрім цього, 2 лютого в Донецькій області військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25. Зазначається, що на Бахмутському напрямку лише за минулий тиждень розрахунком було знищено російський гелікоптер Мі-24 і літак Су-25.

За даними Генштабу, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 840 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 129 тисяч 870 осіб.

Але, як повідомляє The New York Times із посиланням на американських і західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч. Особливо великі втрати окупаційна армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар. Російські аналітики не вважають, що людські жертви стануть стримувальним фактором для військових цілей Путіна.

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