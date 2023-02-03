Ця цифра дає чітке розуміння жорсткої тактики окупантів на полі бою.

За понад 11 місяців війни Росія втратила в Україні близько 200 тисяч військовослужбовців. Йдеться про вбитих та поранених.

Як повідомляє The New York Times з посиланням та американських та західних офіційних осіб, кількість вбитих і поранених російських військових в Україні наближається до 200 тисяч.

"Ці втрати лише за 11 місяців у 8 разів перевищують американські за два десятиліття війни в Афганістані", – йдеться у статті.

Особливо великі втрати окупаційна армія зазнала у боях за Бахмут і Соледар. Російські аналітики не вважають, що людські жертви стануть стримувальним фактором для військових цілей Путіна.

"Війна ведеться на кшталт боротьби, з якою країна зіткнулася під час Другої світової війни, коли загинуло понад 8 млн радянських солдатів. Путін готовий до сотень тисяч жертв в Україні, хоча більша кількість жертв може підірвати його політичну підтримку", – пише газета.

Втрати РФ в Україні

За даними українського Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення втрати російських загарбників склали приблизно 129 030 вбитими.

За оцінками незалежних спостерігачів з проекту Oryx, з початку вторгнення армія Росії втратила в Україні понад 9000 одиниць військової техніки.

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