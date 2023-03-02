Російські окупанти продовжують штурмувати місто Бахмут.

Сили оборони України відбили понад 170 атак російських загарбників на п'яти напрямках, на яких вони намагаються наступати.

"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook..

При цьому, загалом, російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об’єктах на Харківщині, Полтавщині та Доннечині.

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"Є поранені серед мирного населення, пошкодженні житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема задіяли 2 БпЛА "Шахед-136". Ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Як зазначають у Генштабі, рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України.

Водночас, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Ще ворог застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області.

"На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав", - йдеться у зведенні.

Також ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

Разом з тим, ворог продовжує наступати на Бахмутському напрямку.

"Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

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