Командування робило серйозні помилки, кидаючи в бій підрозділи "мобіків", розбиті у жовтні минулого року.

Катастрофічні втрати росіян під час нещодавнього російського наступу поблизу Вугледара Донецької області вказують на те, що російські військові все ще не в змозі швидко вирішити ендемічні проблеми, пов’язані з серйозними втратами персоналу та техніки.

Як йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), недолугу тактику знищення російським командуванням власних військ під Вугледаром підтвердили українські офіційні особи у розслідуванні New York Times.

"Російські війська продовжували робити серйозні помилки та кидати танкові колони в українські засідки під час нещодавнього тритижневого російського наступу поблизу Вугледара, який українські джерела охарактеризували як найбільшу танкову битву на сьогоднішній день", - йдеться у звіті.

NYT заявляє, що російські сили втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти. Водночас українські війська заманили окупантів в зони ураження перед тим, як знерухомити російські колони та направити їх на міновані узбіччя, перед тим як знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.

Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченими мобілізованими, які зазнали значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року та знову в лютому 2023 року.

"Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював, що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відновлення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", - зазначили аналітики.

Найбільша танкова поразка РФ

Лютневий тритижневий штурм окупантами Вугледара став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом.

Українські військові розповіли газеті The New York Times, що "вивчали дороги, потім ховалися і чекали", щоб розбивати колони із засідок. Саме засідки були "фірмовою" тактикою України проти російських бронетанкових колон з перших днів війни.

Раніше британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії.

Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили ці дані.

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