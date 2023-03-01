У прикордонних з Росією районах та на півдні окупанти постійно намагаються знищити все, що є в людей.

Президент України Володимир Зеленський назвав території, які щоденними обстрілами тероризують російські окупанти.

Як повідомив президент у вечірньому відеозверненні, сьогодні він провів селектор з усіма, хто здійснює керівництво різними напрямами захисту держави - військові, Служба безпеки, Головне управління розвідки, зовнішня розвідка, МВС, інші урядовці, Офіс президента.

"Кожен фронтовий напрямок тримаємо під контролем. "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" – були доповіді щодо ситуації за добу", - наголосив Зеленський.

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Президент додав, що окрім безпосередньо фронтових напрямків, увага приділялася й прифронтовим територіям. "Тим містам і районам, які щодня й щоночі зазнають російських обстрілів. Свідомого терору. Нікополь та інші громади Дніпропетровської області, Запоріжжя, Херсон і область, прифронтова частина Донбасу, Харків і область, Сумщина, Чернігівщина", - наголосив Зеленський.

За його словами, зараз на більшій частині території країни, де відносно безпечно, можуть не всі відчувати, як живуть люди у прикордонних з Росією районах та на півдні держави. "Там, де обстріли. Там, де люди хоч і не на фронті, але все ж безпосередньо на війні. Там, де Росія постійно намагається знищити все, що є в людей. Постійно – і це без перебільшення", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що активні дії українських військових, усіх Сил оборони й безпеки поступово повертатимуть безпеку тим, хто зараз у прифронтовій зоні.

"Кожен рух нашого прапора вперед означатиме й убезпечення наших людей. І на тих територіях, що будуть звільнятися від окупанта. І на тих територіях, що ставатимуть глибшим тилом. І на тих територіях прикордоння, яким поразка окупанта принесе нарешті спокій", - сказав президент.

Він подякував всім, хто захищає державу та робить усе можливе, щоб у прифронтових районах України, у містах і громадах, які зазнають російських ударів, все ж зберігалося нормальне життя.

"Це і ДСНС України, і сили поліції, і наші соціальні та адміністративні служби, місцева влада, сумлінний бізнес, звичайно – волонтери, які допомагають людям і державі", - зазначив він.

Зеленський подякував прикордонникам та всім іншим воїнам, які стримують ворога, а також тим воїнам, які знищують вогневі точки окупантів, які знищують логістику ворога та влучно ведуть Росію до поразки. "До неминучої поразки", - наголосив президент України.

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