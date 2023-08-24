Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Мар'їнському, Запорізькому напрямках, атакував на Авдіївському.

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом доби на передовій відбулось 23 бойових зіткнення.

Так, як зазначили у відомстві, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, а на Бахмутському напрямку - в районі Веселого Донецької області.

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На Авдіївському напрямку наші захисники та захисниці успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Крім того, на Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмачки Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

При цьому десятки населених пунктів по всій лінії фронту зазнали ударів з боку ворога. Окупанти атакували з усіх видів озброєння.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська авіація завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Разом з тим, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Крім того, ЗСУ в день державного прапора підняли синьо-жовтий стяг над селом Роботине на Мелітопольському напрямку.

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