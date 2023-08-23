Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Цієї доби українські військові вчергове відбили спроби російських наступів на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 16 бойових зіткнень з ворогом.

Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Новоєгорівки Луганської області, на Бахмутському - в районі Веселого Донецької області, на Запорізькому - в районі Малої Токмачки Запорізької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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Також російські терористи завдали чергових ударів по прифронтових населених пунктах з авіації, мінометів та артилерії.

Водночас, за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку. Там українські військові закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Український контрнаступ

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується у "правильному" напрямку, а українські війська поступово просуваються вперед. За словами Зеленського, наступ затримують залишені російськими окупантами міни.

Президент також дорікнув експертам та аналітикам, які рекомендують Україні "не розтягувати" фронт та своє військо по його лінії. Зокрема, він розповів, що у разі перекидання частини української армії з одного зі східних напрямків на якийсь інший російські окупанти прорвуть оборону та захоплять українські міста.

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