Українські військові уразили склади та артилерію росіян на вогневих позиціях.

Авіація Збройних сил України протягом минулої доби, 23 серпня, завдала 2 удари по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу у Facebook, захисники із ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Водночас країна-терорист завдала ракетного удару по місті Дніпро. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Загалом вчора окупанти завдали 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - додали у відомстві.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Вчора українські військові вчергове відбили спроби російських наступів на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі. Водночас Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

На Таврійському напрямку українські захисники ліквідували один ворожий танк, чотири ББМ, три артилерійські системи та міномети, одну РСЗВ, два ПТРК, два БпЛА, 11 одиниць автомобільної та дві - спеціальної техніки.

Втрати Росії у війні проти України вже орієнтовно склали 258 тис. 820.

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