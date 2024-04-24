Аналітики припустили, що росіяни активізують наступальні операції, щоб скористатися матеріальною обмеженістю ЗСУ перед прибуттям допомоги зі США.

РФ має намір посилити ударну кампанію, щоб розбити матеріально-технічне забезпечення українських військових на фронті.

Як йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW), таку заяву зробив російський міністр оборони Сергій Шойгу. Аналітики ISW вважають, що росіяни посилять удари безпілотниками та ракетами найближчим часом, щоб встигнути максимально розбити українську інфраструктуру та оборонно-промислову базу до того, як прийде американська допомога.

В Інституті припустили, що заяви Шойгу про зосередженість на ударах по логістиці ЗСУ свідчить про те, що окупанти можуть змінити цілі і під удар потраплять українська транспортна інфраструктура, логістика та військові склади з західним озброєнням.

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Ймовірно, росіяни активізують наступальні операції в найближчі тижні, щоб скористатися матеріальною обмеженістю ЗСУ перед прибуттям допомоги з США.

Крім того, як додали аналітики, заяви Шойгу також можуть говорити про те, що окупанти посилять наступ в районах Часового Яру та Донецька, а не на інших ділянках фронту.

В Інституті нагадали, що окупанти завдали потужних ударів по об'єктах української транспортної інфраструктури в Дніпропетровській області 19 квітня і, ймовірно, повторять та розширять ці удари в найближчі дні, щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку.

"Російське військове командування може сподіватися, що скоординовані зусилля обмежать здатність ЗСУ розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту та затримають покращення можливостей, які надасть українським силам прибуття американської допомоги", - підсумували аналітики.

Війна в Україні: новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника. У свою чергу підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, одному району зосередження озброєння та військової техніки, двох районах зосередження особового складу, одному засобу ППО та трьох інших важливих об’єктах противника.

За даними Генштабу, за добу найбільше бойових зіткнень сталося на трьох напраяках: Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

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