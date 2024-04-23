Зокрема, уражено 15 районів зосередження російських окупантів.

Українська авіація цієї доби відчутно підсмажила позиції російських загарбницьких військ.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника", - йдеться у зведенні.

При цьому, українськими підрозділами ракетних військ завдано ураження по одній наземній станції управління БпЛА, району зосередження озброєння та військової техніки, району зосередження особового складу, засобу протиповітряної оборони та одному іншому важливому об’єкту окупантів.

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Українська авіація: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Повітряних силах сказали, що українські пілоти вже проходять завершальний етап навчання для керування винищувачами F-16 у Сполучених Штатах Америки та в Данії.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко казав, що наразі в Україні триває підготовка до розгортання американських F-16. Він вважає, що це може трапитися вже найближчим часом. За його словами, західні винищувачі можуть бути озброєні ракетами JASSM з дальністю ураження до 450 кілометрів.

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