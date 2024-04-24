Атака була успішною - горить нафтобаза та НПЗ.

Цієї ночі нафтові об'єкти на території РФ атакували ударні безпілотники. На території міста Липецьк упав дрон, в Смоленській області горить нафтобаза, а у Воронежі горить НПЗ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов пише, що БПЛА впав у промисловій зоні міста Липецька, але жертв немає. На місці працювали екстренні служби.

Водночас губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомляє, що у регіоні атакували нафтобазу. Через це сталося загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах області.

Відео дня

"Цілком ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці", - написав він.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що було збито 4 дрони. Внаслідок падіння уламків одного з них нібито сталось загоряння на території приватного домобудівництва, яке було локалізовано. Водночас відео свідчать про інше.

Атаки на російські НПЗ

Експерт Костянтин Криволап заявив, що українські атаки охопили 50% нафтопереробних заводів Росії.

За словами експерта Олександра Коваленка, атаки по НПЗ у Росії можуть бути одним із нелінійних рішень протистояти активному застосуванню Росією авіабомб.

У РНБО пояснили, що ідея ударів по нафтопереробних заводах на території Росії полягає у здійсненні тиску на Путіна.

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