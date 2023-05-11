Про це свідчать дані про держзакупівлі послуг на полігонах, де вони розмістилися.

Ешелони російських військ, ймовірно, будуть дислокуватися на військових полігонах Білорусі мінімум до кінця 2023 року. Нагадаємо, що за даними ГУР МО, йдеться про орієнтовне угруповання в 9 тисяч військових.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн, грунтуючись на даних щодо держзакупівлі послуг з вивезення сміття на полігонах, де розмістилися війська РФ.

Аналітики нагадали, що Міноборони РФ розпочало кампанію з розгортання у Білорусі угруповання окупантів ще у жовтні 2022 року. Наразі основними місцями розміщення російських військових вважаються полігони "Обуз-Лесновський" в Барановицькому районі та полігон "Лепельський" у Вітебській області.

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"Російські військові продовжують перебувати на зазначених полігонах і зараз. На підставі даних про держзакупівлі послуг з вивезення сміття є всі підстави вважати, що вони там будуть перебувати як мінімум до кінця 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Гаюни вирахували, як довго існуватиме "ракетна загроза" для України

Нагадаємо, що раніше білоруські аналітики спрогнозували, що загроза ракетних ударів по Україні з території Білорусі збережеться мінімум до середини літа 2023 року. На це вказувало рішення влади Білорусі продовжити час дії зони обмеження на польоти цивільної авіації.

Наприкінці березня Гаюни також повідомили, що Міноборони РФ підвезло до Білорусі нову партію ракет. Йдеться про боєголовки для ЗРК з-300/400.

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