Білорусь сьогодні хаб для відновлення та підготовки супротивників для війни в Україні, зазначили в ГУР Міноборони.

У Білорусі зараз перебувають близько 9 тисяч російських окупантів.

Білоруська територія "сьогодні такий хаб для відновлення, тренування, для підготовки орк*в для війни в Україні", розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Freedom.

За його словами, росіяни і, зокрема російські військові, вважають себе особливою групою і інші люди, в тому числі білоруси, для них - люди другого сорту. Представник ГУР додав, що між російськими і білоруськими військовими є напруження, і воно лише буде зростати.

"Російських окупантів в Білорусі близько 9 тисяч знаходиться і так, дійсно, використовуються і білоруські полігони для тренувань і навчання так званих частково мобілізованих і, в тому числі госпіталі і лікарні для того, щоб лікувати поранених в Україні рашистів, оскільки система медицини в самій Росії не витягує ні військова, ні цивільна за кількістю поранених...", - сказав Юсов.

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Білорусь дозволила росіянам зі своєї території вдертися в Україну. Крім того, з білоруської землі не раз били по нашій території. Пізніше до Білорусі на навчання прибули російські мобілізовані. У Білорусі постійно проводяться військові навчання.

Восени 2022 року Генштаб Збройних сил України повідомив, що між військовими Росії та Білорусі були непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності і зухвалого ставлення росіян до білорусів.

Наприкінці грудня в Держприкордонслужбі України стверджували, що у Білорусі перебувають понад 10 тис. солдатів РФ, і такої кількості сил супротивнику не вистачить для нового наступу на нашу країну.

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