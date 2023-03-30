Раніше моніторингова група фіксувала наявність небезпеки до початку квітня.

Загроза ракетного удару з території Білорусі по Україні збережеться ще мінімум на три місяці - приблизно до початку липня. Раніше говорилося про існування небезпеки до початку квітня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларуьскі Гаюн", посилаючись на продовження дії зони обмеження на здійснення авіасполучення всіх типів цивільних повітряних суден (включаючи БПЛА) на території Білорусі.

Йдеться про висоти від 0 до 19 800 метрів на півдні повітряного простору країни. Обмеження продовжили, згідно NOTAMN O0230/23 (повідомлення авіаперсоналу про можливу небезпеку), з 1 квітня по 1 липня 2023 року.

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При цьому уточнюється, що дана заборона не поширюється на військову авіацію Повітряних Сил Білорусі та Держприкордонкомітету РБ. Також список винятків доповнили авіацією МНС РБ, яку зазвичай піднімають у повітря для ліквідації пожеж.

Іншими словами, загроза ракетного обстрілу України з території Білорусі зберігається як мінімум ще три місяці, підкреслює моніторингова група.

Заборона на польоти на півдні Білорусі

Вперше влада Білорусі ввела заборону на авіасполучення цивільної авіації на півдні своєї території 24 лютого 2022 року - в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді було прийнято рішення ввести зону обмеження польотів до 1 січня 2023 р.

Це пов'язано з тим, що Білорусь фактичні грає роль військового плацдарму для російського лідера Володимира Путіна - з початку війна з території Республіки по українських територіях запустили не менше 721 ракети.

Наприкінці грудня 2022 року одна з них впала на території самої Білорусі. Йдеться про боєголовку, випущену з ЗРК С-300.

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