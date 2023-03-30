За повідомленнями очевидців, колона рухалася в складі ДАІ Білорусі в напрямку аеродрому "Зябрівка".

Російські військові привезли в Гомель нову партію ракет, повідомляє Беларускі Гаюн.

Раніше спостерігачі зафіксували чотири важких транспортних літаки Ан-124 "Руслан" ВКС РФ, які по черзі прилітали в аеропорт "Гомель" з 25 по 30 березня.

Вже сьогодні, 30 березня, у Гомельському районі помітили колону військової техніки, що складалась з п'яти сідельних тягачів (імовірно, КамАЗів) без реєстраційних знаків, які могли перевозити по чотири ракети для ЗРК С-300/400.

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За повідомленнями очевидців, колона рухалася в складі ДАІ РБ в напрямку аеродрому "Зябрівка". На цьому аеродромі перебувають російські військові, а також ЗРК С-300/400.

Війна в Україні - ситуація навколо Білорусі

За словами члена оборонного комітету Верховної Ради Федора Веніславського, загрози розширення агресії з боку Білорусі на сьогодні немає. Веніславський також зазначив, що в країні налічується до 6 батальйонів окупантів.

Російські військові використовують територію республіки як полігон для навчань мобілізованих і "хаб" з перекидання зброї на схід України.

Також з місцевих аеродромів здійснюється зліт "Міг-31", у зв'язку з чим в Україні постійно оголошують повітряну тривогу. А з повітряного простору Білорусі РФ збирає дані по цілях для майбутніх масованих ударів по Україні.

Нещодавно Путін оголосив про наміри розмістити в Білорусі свою ядерну зброю, з цією метою нібито вже будують сховища, що на Заході розцінили як чергові "ядерні загрози".

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