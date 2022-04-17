Можливі перебої з електроенергією

Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що місто вранці потрапило під ракетний обстріл.

Про це йшлося в його відеозверненні.

За словами міського голови, пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

"Сьогодні було потрапляння в низку інфраструктурних об’єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій", - зазначив він.

Також він повідомив, що комунальники працюють в посиленому режимі, але можливі перебої з електроенергією і водопостачанням, каналізуванням.

Як писав УНІАН, Київ та область знову почали обстрілювати. У зв'язку з цим людей, які виїхали з цієї території в безпечні місця, в КМДА просять поки не повертатися.

Зокрема, 15 квітня російськими окупанти завдали три ракетні удари по об'єктах у Київській області. А 16 квітня окупанти обстріляли Дарницький район Києва. Одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Бровари неодноразово зазнавали атак з боку окупантів. Зокрема, російські окупаційні війська обстріляли там завод.

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