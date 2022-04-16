Медики борються за життя постраждалих.

Внаслідок обстрілів в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, декілька людей госпіталізовані.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Попри те що наша протиповітряна оборона працює, наші військові захищають, але з усім тим вибухи були у Дарницькому районі. Один загиблий, декілька людей зараз госпіталізовані, медики борються за їхнє життя", - сказав Кличко.

Кличко нагадав, що раніше від російської сторони звучали погрози щодо обстрілів Києва.

"Не таємниця, що позавчора чи вчора один із російських генералів казав і заявив, що будуть атаки по ключових об'єктах та містах і не виключав, що атаки будуть по Києву. І сьогодні зранку ми відчули ці обіцянки", - каже він.

Як писав УНІАН, днями Міноборони РФ почало погрожувати обстрілами по урядових будівлях у Києві. Це нібито буде відповідь на диверсії та удари України по об'єктах на території РФ.

В Офісі президента вже відповіли на ворожі провокації й заявили, що готові до будь-яких російських сценаріїв.

У Міноборони України як і раніше заявляють, що повертатися до Києва ще рано, однак, за даними мера Віталія Кличка, це вже зробили дві третини тих, хто раніше виїхав.

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